Inter | il piano B di Suning è ottenere il finanziamento da un fondo

(Di martedì 9 febbraio 2021)si prepara a percorrere la seconda strada, dopo non esser riuscita a cedere le azioni dell’ad und’investimento. Stando a quanto riporta Il Sole 24 Ore, l’obiettivo della proprietà cinese adesso è provare adun“come alternativa alla cessione della maggioranza del club”. Una mossa che, come sottolinea il quotidiano, sarebbe analoga a quella messa in atto da Yonghong Li, all’epoca proprietario del Milan perché si tratta di “finanziamenti molto più remunerativi per i fondi rispetto a quanto succede con creditori tradizionali come le banche”. L’avrebbe già individuato un possibile partner in questa operazione. Uno di questi sarebbe Fortress, il gruppo Usa che ha già provato a effettuare operazioni di questo tipo con i diritti tv della Lega ...

In casa, invece, non sono momenti per nulla facili. Il gruppo Suning - come hanno raccontato i media nelle ultime settimane - è intenzionato a cedere il club (o parte di esso), con Bc Partners ...Intanto la proprietà cinese sta studiando unB per tenersi l'. Secondo Il Sole 24 Ore , Suning sta discutendo con alcuni gruppi finanziari (tra cui gli statunitensi di Fortress) per ...Il gruppo di Nanchino che fa capo alla famiglia Zhang starebbe discutendo con diversi gruppi finanziari, grandi fondi d’investimento, per ottenere un finanziamento, come alternativa alla cessione dell ...Alla ripresa degli allenamenti in programma oggi, la dirigenza dell’Inter presenterà alla squadra un nuovo piano per pagare gli stipendi arretrati (luglio, agosto, novembre e dicembre) e non incorrere ...