Il negozio che vende pesce al porto è completamente abusivo: multe, denunce e sequestro (Di martedì 9 febbraio 2021) CIVITANOVA - vendevano abusivamente pesce al porto di Civitanova : due persone finiscono nei guai dopo che la Finanza ha scoperto il negozio completamente abusivo, privo sia della licenza che delle ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 9 febbraio 2021) CIVITANOVA -vano abusivamentealdi Civitanova : due persone finiscono nei guai dopo che la Finanza ha scoperto il, privo sia della licenza che delle ...

aphrotearss : @goldendaylght In un negozio di giocattoli che si chiama “G di giochi” o qualcosa di simile ? - mgraziarin : Oltretutto una stamattina mi ha pure detto che non poteva toccare il cellulare per cambiare la scheda (in un negozi… - xsmik_a : @acertainwinter io son di trasteve, quindi so dirti le vere chicce di li c'è un negozio di alimentari che fa cose>>… - Xagena : GASPARI: PENSO CHE UN MONDO COSÌ NON RITORNI MAI PIÙ [ - rafcapuozzo : @BrnRccArm Non credo, è l’unico modello che ho trovato in un negozio di giocattoli qui vicino. Il proprietario mi h… -