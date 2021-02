il Monza batte 2-1 il Vicenza nei minuti finali

(Di martedì 9 febbraio 2021) ilha sconfitto il2-1. Nel primo tempo non ci sono state grandi emozioni, a dir la verità, neanche nel secondo tempo, al di fuori dei 15. ilha trovato la via del gol al 82con il solito, Dany Mota, dopo pochiè arrivato il raddoppio del neoarrivato, Marco D’alessandro. Al 86esimo è arrivato il gol di Davide Lanzafame, l’ex Juventus ha ammesso apprensione alla difesa delper il restante della partita. Questo risultato permette aldi recuperare due punti all’Empoli, i toscani hanno pareggiato 2-2 con il fanalino di coda, Pescara.prepartita Chi è stato il migliore del match? il migliore del match ...

Per la prima volta da inizio stagione il Monza sarebbe così aritmeticamente in Serie A. Galliani può sorridere. Clamorosa beffa per il Lecce che aveva in tasca i 3 punti fino al 75'. Ad inizio ripresa ...VICENZA-MONZA 1-2 Il Monza approfitta del regalo del Pescara e si ... Tutti i gol (RaiPlay) SPAL-PORDENONE 1-3 Brutto ko interno per la Spal di Marino, battuta 3-1 al Mazza dal Pordenone. Ramarri ...