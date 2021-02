Grillo: “Voto su Rousseau? Aspettiamo che parli Draghi”. È grillino: ha detto che abbiamo cambiato la politica. Per lui il reddito di cittadinanza è una grande idea” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Ho qualcosa da dirvi!”. Dopo il ritorno a sorpresa a Montecitorio per il secondo giro di consultazioni e il faccia a faccia di oltre un’ora con Mario Draghi, Beppe Grillo ha pubblicato un video su Facebook che indica al Movimento 5 stelle la strada da seguire nei prossimi giorni. “abbiamo parlato del reddito di cittadinanza e ha detto che è una grande idea. Ha detto che abbiamo cambiato la politica di questo Paese con l’onestà e abbiamo fatto un miracolo. Ha detto che il Recovery plan è da completare” ma si partirà dal “lavorone fatto dalle varie forze politiche con Conte”. Il garante del Movimento 5 stelle certifica quindi che da parte del premier ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) “Ho qualcosa da dirvi!”. Dopo il ritorno a sorpresa a Montecitorio per il secondo giro di consultazioni e il faccia a faccia di oltre un’ora con Mario, Beppeha pubblicato un video su Facebook che indica al Movimento 5 stelle la strada da seguire nei prossimi giorni. “parlato deldie hache è una. Hacheladi questo Paese con l’onestà efatto un miracolo. Hache il Recovery plan è da completare” ma si partirà dal “lavorone fatto dalle varie forze politiche con Conte”. Il garante del Movimento 5 stelle certifica quindi che da parte del premier ...

