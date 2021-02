Grande Fratello Vip, "Tutti contro Giulia ", il commento di Soleil Sorge (Di martedì 9 febbraio 2021) Il commento dell'ex corteggiatrice e amica dell'influencer italo-persiana: "Branco di bimbi alle elementari che si alleano Tutti contro uno" Leggi su comingsoon (Di martedì 9 febbraio 2021) Ildell'ex corteggiatrice e amica dell'influencer italo-persiana: "Branco di bimbi alle elementari che si alleanouno"

stanzaselvaggia : Il Grande fratello e quei concorrenti che entrano nei reality per la stessa ragione per cui vengono espulsi. - GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - GrandeFratello : Grazie per aver seguito con noi questa puntata di #GFVIP! Il prossimo appuntamento con Grande Fratello è per venerd… - FlavioLapi6 : @GiuliaSalemi93 Ciao Giulia Salemi sono Flavio di Bergamo appena esci dalla Casa del Grande Fratello Vip mi piacer… - tommyicyzorzi : Io propongo un unfollow di massa alla pagina del grande fratello #tzvip -