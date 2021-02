Grande Fratello Vip, Francesco Baccini: “Ero sul divano con Maria Teresa Ruta, poi è entrato un uomo incaz*ato” (Di martedì 9 febbraio 2021) Sta per volgere al termine questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip, forte dei buoni ascolti (ieri sera 3.692.000 spettatori pari al 21,2% di share) e degli ultimi colpi di scena. Come quello che vede coinvolti Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini. Dopo le dichiarazioni di lei e la risposta di Michael, figlio del cantautore, ieri sera proprio Francesco Baccini è stato ospite del programma. “Ormai mi fermano per chiedermi questa cosa (il presunto flirt con la Ruta, ndr)” – ha detto – “Sono uno che della vita privata ha avuto molto riserbo… però andiamo indietro di 20 anni, ricapitoliamo: un giorno Maria Teresa mi invita a vedere un musical al Teatro Ciak di Milano e c’era ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Sta per volgere al termine questa lunghissima edizione delVip, forte dei buoni ascolti (ieri sera 3.692.000 spettatori pari al 21,2% di share) e degli ultimi colpi di scena. Come quello che vede coinvolti. Dopo le dichiarazioni di lei e la risposta di Michael, figlio del cantautore, ieri sera proprioè stato ospite del programma. “Ormai mi fermano per chiedermi questa cosa (il presunto flirt con la, ndr)” – ha detto – “Sono uno che della vita privata ha avuto molto riserbo… però andiamo indietro di 20 anni, ricapitoliamo: un giornomi invita a vedere un musical al Teatro Ciak di Milano e c’era ...

