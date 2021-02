Governo, Grillo “Voto su Rousseau? Aspettiamo le idee di Draghi” (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Draghi “mi ha dato ragione su tutto, ma domani votare” su Rousseau “no, Aspettiamo un attimo. Attendiamo che lui dica cosa vuol fare”. A parlare è Beppe Grillo in un video pubblicato sul profilo Facebook del Movimento cinque stelle. “Mi aspettavo il banchiere di Dio, e invece è un grillino, mi ha detto ‘vorrei iscrivermì. Il discorso è: questa persona è aperta, finge o non finge, è sincera o no? Io aspetterei quando farà pubblicamente le dichiarazioni che ha fatto a noi. Ha parlato di reddito di cittadinanza, che è una grande idea. Ha detto che noi abbiamo cambiato la politica con onestà e abbiamo fatto un miracolo. Ha detto che un reddito ci vuole per la pandemia”. “Ho proposto a Draghi – prosegue – un ministero della transizione ecologica sostenibile, dove il Ministero delle Finanze ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) –“mi ha dato ragione su tutto, ma domani votare” su“no,un attimo. Attendiamo che lui dica cosa vuol fare”. A parlare è Beppein un video pubblicato sul profilo Facebook del Movimento cinque stelle. “Mi aspettavo il banchiere di Dio, e invece è un grillino, mi ha detto ‘vorrei iscrivermì. Il discorso è: questa persona è aperta, finge o non finge, è sincera o no? Io aspetterei quando farà pubblicamente le dichiarazioni che ha fatto a noi. Ha parlato di reddito di cittadinanza, che è una grande idea. Ha detto che noi abbiamo cambiato la politica con onestà e abbiamo fatto un miracolo. Ha detto che un reddito ci vuole per la pandemia”. “Ho proposto a– prosegue – un ministero della transizione ecologica sostenibile, dove il Ministero delle Finanze ...

