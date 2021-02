**Governo: Boschi, 'destino Conte? Non è la priorità del Paese, prima gli italiani'** (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb (Adnkronos) - E' "prematuro parlarne adesso". Lo ha detto Maria Elena Boschi, al termine delle consultazioni, a proposito di una candidatura di Giuseppe Conte alle suppletive per il collegio di Siena per la Camera dei deputati. "Stiamo discutendo della nascita del governo, la priorità è dare un governo che funzioni per il Paese, il destino personale di Conte francamente non è la priorità del Paese. prima vengono gli altri 60mln di cittadini italiani", ha aggiunto la capogruppo di Iv alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb (Adnkronos) - E' "prematuro parlarne adesso". Lo ha detto Maria Elena, al termine delle consultazioni, a proposito di una candidatura di Giuseppealle suppletive per il collegio di Siena per la Camera dei deputati. "Stiamo discutendo della nascita del governo, laè dare un governo che funzioni per il, ilpersonale difrancamente non è ladelvengono gli altri 60mln di cittadini", ha aggiunto la capogruppo di Iv alla Camera.

