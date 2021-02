‘Gf Vip 5?, la mamma di Andrea Zenga commenta il rapporto tra il figlio e Rosalinda Cannavò (e intanto loro in Casa…) (Di martedì 9 febbraio 2021) Tramite il format Gf Vip party condotto da Annie Mazzola e Awed sul sito sito del Grande Fratello Vip 5, mamma di Andrea Zenga, Roberta Termali, ha espresso il suo parere sulla vicinanza tra il figlio e Rosalinda Cannavò di cui tanto si sta parlando negli ultimi tempi. Tutto è iniziato con Rosalinda che nei giorni scorsi ha scritto un biglietto al ragazzo per congratularsi con lui della bella persona che ha dimostrato di essere in più di una circostanza. Andrea dal canto suo non ha mai disdegnato la giovane attrice e anzi, durante un gioco ha confermato che tra le ragazze della Casa quella che si avvicina di più al suo genere è proprio lei. A commentare questo rapporto in evoluzione che c’è tra loro ... Leggi su isaechia (Di martedì 9 febbraio 2021) Tramite il format Gf Vip party condotto da Annie Mazzola e Awed sul sito sito del Grande Fratello Vip 5,di, Roberta Termali, ha espresso il suo parere sulla vicinanza tra ildi cui tanto si sta parlando negli ultimi tempi. Tutto è iniziato conche nei giorni scorsi ha scritto un biglietto al ragazzo per congratularsi con lui della bella persona che ha dimostrato di essere in più di una circostanza.dal canto suo non ha mai disdegnato la giovane attrice e anzi, durante un gioco ha confermato che tra le ragazze della Casa quella che si avvicina di più al suo genere è proprio lei. Are questoin evoluzione che c’è tra...

fanpage : #Gfvip, tutti pazzi per il papà di Stefania Orlando - fanpage : Una bellissima sorpresa per Dayane, il fratello Juliano la conforta in collegamento al #Gfvip - fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - cihoriflettuto : RT @fanpage: Una bellissima sorpresa per Dayane, il fratello Juliano la conforta in collegamento al #Gfvip - RilkeRainer : RT @gayit: GF Vip, Tommaso Zorzi e Andrea Zelletta svelano le loro dimensioni - VIDEO -