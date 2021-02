Garante Privacy, Scorza: “Su TikTok la partita è europea e sovranazionale” (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – TikTok sta, partendo da oggi, bloccando tutti gli utenti italiani della piattaforma, chiedendo loro di indicare di nuovo la data di nascita prima di continuare ad utilizzare l’app. L’azienda tech ha scelto di implementare questa policy dopo un procedimento del Garante per la Privacy, arrivato in seguito alla morte di una bambina di 10 anni di Palermo. Le azioni dell’authority italiana sono state oggi approfondite da Guido Scorza, componente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Scorza è intervenuto all’evento “Genitori in rete, consigli per figli social”, talk show formativo organizzato da TIM in occasione del Safer Internet Day, la giornata internazionale per l’utilizzo sicuro di Internet, e che rientra nella cornice di Operazione Risorgimento ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) –sta, partendo da oggi, bloccando tutti gli utenti italiani della piattaforma, chiedendo loro di indicare di nuovo la data di nascita prima di continuare ad utilizzare l’app. L’azienda tech ha scelto di implementare questa policy dopo un procedimento delper la, arrivato in seguito alla morte di una bambina di 10 anni di Palermo. Le azioni dell’authority italiana sono state oggi approfondite da Guido, componente dell’Autoritàper la protezione dei dati personali.è intervenuto all’evento “Genitori in rete, consigli per figli social”, talk show formativo organizzato da TIM in occasione del Safer Internet Day, la giornata internazionale per l’utilizzo sicuro di Internet, e che rientra nella cornice di Operazione Risorgimento ...

