Fronda grillina lancia il V Day No governo Draghi Lezzi | «Non accettiamo un esecutivo con Berlusconi»

(Di martedì 9 febbraio 2021) I malumori tenuti sopiti per qualche giorno, anche grazie alla discesa di Beppe Grillo a Roma, sono esplosi nel giorno in cui la delegazione del Movimento 5 stelle andrà alle consultazioni con Mario. Il fronte del “No” grillino alnascente prende voce eun’iniziativa online su Zoom: V Day. No. È Luca Di Giuseppe, volto emergente della galassia Rousseau, ad aver creato l’evento. L’appuntamento è questa sera – 9 febbraio – alle 21. Vi prenderanno parte «portavoce, attivisti, giornalisti, intellettuali», ha detto Di Giuseppe. La prima presenza di peso della compagine parlamentare 5 stelle è quella della senatrice Barbara: «Confrontiamoci con serietà, senza fumo negli occhi, ma guardando al bene del Paese e alla sopravvivenza del M5s che ...

L'endorsement di Salvini, insomma, è una bella gatta da pelare per Pd e Cinque Stelle, pronti a salire sul carro Draghi senza troppi ripensamenti (salvo i mal di pancia di una fronda grillina, che non ha ancora smaltito la delusione della defenestrazione e non ha ancora deciso se riconoscere e aiutare la premiership di Draghi o mettersi alla testa della fronda. Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Se la fronda M5S anti-Draghi lancia il suo 'V-Day' per ribadire le ragioni del no a un governo presieduto dall'ex numero ... Il quesito non è ancora apparso sul blog. Cruciale come sarà posta la domanda. Conte si fa da parte per aprire la strada a Di Maio nel nuovo governo ...