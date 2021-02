Francesco Paolantoni si confessa | “Ho una forte dipendenza”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.hato un qualcosa che forse in pocbhi si sarebbero aspettati. Ma di che cosa si tratta? Ecco le sue parole.negli ultimi mesi è stato grandissimo protagonista sul piccolo schermo. Tutto si lega alla sua partecipazione all’ultima edizione di ‘Tale e quale show‘, il programma in onda su Rai Uno

GretaSmara : Biagio Izzo e Francesco Paolantoni sono la salvezza del martedì sera #staseratuttoèpossibile - _sashimii__ : RT @gwithoutromeo: ? Stefano de Martino, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Elettra Lamborghini ? Stasera il mio cuore è vostro #stasera… - fraanigro : RT @gwithoutromeo: ? Stefano de Martino, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Elettra Lamborghini ? Stasera il mio cuore è vostro #stasera… - gwithoutromeo : ? Stefano de Martino, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Elettra Lamborghini ? Stasera il mio cuore è vostro… - elettrasunrise : RT @bubinoblog: Domani su #Rai2 Stefano De Martino giocherà a #StaseraTuttoèPossibile con Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Vincenzo De Lu… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Paolantoni

YouMovies

Stasera tutto è possibile è oggi, martedì 9 Febbraio 2021 , in onda su Rai 2 dalle 21.20 . Tra gli ospiti dello show presentato da Stefano De Martino ci saranno Biagio Izzo,e Vincenzo De Lucia con le sue imitazioni. Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni i sulla prossima puntata del Comedy Show. >> "Made in Italy", la seconda stagione si farà? ...... in compagnia di numerosi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo: Maurizio Mattioli, Enzo Salvi, Maurizio Casagrande,, Simona Borioni, gli Arteteca, Carmen Di Pietro, ...Il comico napoletano si lascia andare e spiega: "Ho una dipendenza da televisione" Il comico e cabarettista napoletano Francesco Paolantoni è tra i ...Nunzia De Girolamo a Domenica in: la politica e conduttrice di Ciao maschio racconta l’odissea giudiziaria che ha coinvolto anche la sua famiglia.