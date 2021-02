FOTO Camila Giorgi incanta da modella. Abito in stile orientale e forma perfetta (Di martedì 9 febbraio 2021) Camila Giorgi ha esordito con una bella vittoria agli Australian Open 2021. La marchigiana ha superato in due set con un doppio 6-3 la kazaka Yaroslava Shvedova ed ora se la vedrà con la polacca Iga Swiatek, vincitrice dell’ultimo Roland Garros. Negli ultimi mesi Giorgi è stata molto attiva su Instagram, postando numerose FOTO che hanno sicuramente deliziato i fans della tennista azzurra. Una carriera sicuramente anche al di fuori dal campo per Camila, come lei stessa ha spesso detto in molte interviste. Giorgi non ha mai negato una passione per il mondo della moda, che ha spesso prevalso quella per il tennis. Nelle ultime settimane la nativa di Macerata ha postato sul suo profilo Instagram alcune FOTO da vera modella, proprio come l’ultima nel quale ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021)ha esordito con una bella vittoria agli Australian Open 2021. La marchigiana ha superato in due set con un doppio 6-3 la kazaka Yaroslava Shvedova ed ora se la vedrà con la polacca Iga Swiatek, vincitrice dell’ultimo Roland Garros. Negli ultimi mesiè stata molto attiva su Instagram, postando numeroseche hanno sicuramente deliziato i fans della tennista azzurra. Una carriera sicuramente anche al di fuori dal campo per, come lei stessa ha spesso detto in molte interviste.non ha mai negato una passione per il mondo della moda, che ha spesso prevalso quella per il tennis. Nelle ultime settimane la nativa di Macerata ha postato sul suo profilo Instagram alcuneda vera, proprio come l’ultima nel quale ...

PanDeYonyon27 : Cuando se tomaron una foto con camila jsjs @JYPETWICE - lusurpateur_ : La gay milanese la foto all’animaletto, che crede esotico ma ti sposti in campagna e ne trovi a milioni, incontrato… - dannysthilld : RT @portalcamilabr: FOTO | Camila via Instagram Stories. - camila_healing : RT @mavisini: Di solito non pubblico foto non mie o quelle di cui non conosco l'origine ma questa è di un amico di un amico di un amico.… - beafonseca98 : @camila_m_05_ manda foto it -