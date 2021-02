Diego Maradona morto, tre nuovi indagati: lo psicologo e i due infermieri, un quadro inquietante (Di martedì 9 febbraio 2021) Tre nuovi indagati nell'inchiesta sulla morte di Diego Armando Maradona. Come spiega la Gazzetta dello sport, si tratta dello psicologo Carlos Diaz (aveva in cura il Pibe de Oro dallo scorso settembre) e di Ricardo Almiron e Dahiana Gisela Madrid, gli infermieri che assistevano Diego nella sua abitazione dopo l'operazione al cervello. Tutti e tre sono stati iscritti nel registro degli indagati insieme al neurochirurgo Leopoldo Luque e alla psichiatra Agustina Cosachov, i primi indagati per sospetta imperizia. Diaz, secondo quanto ricostruito dai media argentini, era perfettamente al corrente del tipo di trattamento medico a cui Maradona era sottoposto e lui stesso aveva prescritto una terapia a base di farmaci ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Trenell'inchiesta sulla morte diArmando. Come spiega la Gazzetta dello sport, si tratta delloCarlos Diaz (aveva in cura il Pibe de Oro dallo scorso settembre) e di Ricardo Almiron e Dahiana Gisela Madrid, gliche assistevanonella sua abitazione dopo l'operazione al cervello. Tutti e tre sono stati iscritti nel registro degliinsieme al neurochirurgo Leopoldo Luque e alla psichiatra Agustina Cosachov, i primiper sospetta imperizia. Diaz, secondo quanto ricostruito dai media argentini, era perfettamente al corrente del tipo di trattamento medico a cuiera sottoposto e lui stesso aveva prescritto una terapia a base di farmaci ...

