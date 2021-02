Di Battista: «Voterò No al M5s nel governo Draghi: se vedo nostri ministri con quelli di FI rifletterò su cosa fare io» (Di martedì 9 febbraio 2021) A poche ore dall’inizio del voto sulla piattaforma Rousseau per decidere sul sostegno del M5s al governo Draghi, Alessandro Di Battista rende ufficiale la spaccatura nel Movimento: «Io domani Voterò No», dice intervistato su Facebook dal giornalista de Il Fatto quotidiano Andrea Scanzi. «Non ho mai detto in vita mia come votare: posso dire come Voterò io – dice l’ex parlamentare – Non posso accettare questo assembramento parlamentare. Certo vedremo quale sarà il perimetro del prossimo governo». Le parole di Di Battista arrivano proprio mentre la delegazione grillina sta entrando alla Camera per le Consultazioni con Mario Draghi. Una coincidenza casuale, dice Scanzi che dice di non aver previsto l’intervista. Il No di Di Battista ... Leggi su open.online (Di martedì 9 febbraio 2021) A poche ore dall’inizio del voto sulla piattaforma Rousseau per decidere sul sostegno del M5s al, Alessandro Dirende ufficiale la spaccatura nel Movimento: «Io domaniNo», dice intervistato su Facebook dal giornalista de Il Fatto quotidiano Andrea Scanzi. «Non ho mai detto in vita mia come votare: posso dire comeio – dice l’ex parlamentare – Non posso accettare questo assembramento parlamentare. Certo vedremo quale sarà il perimetro del prossimo». Le parole di Diarrivano proprio mentre la delegazione grillina sta entrando alla Camera per le Consultazioni con Mario. Una coincidenza casuale, dice Scanzi che dice di non aver previsto l’intervista. Il No di Di...

Berlusconi: 'Sostegno a Draghi, suo governo di unità nazionale' | Salvini: 'Nessuna nuova tassa e nessuna patrimoniale'

