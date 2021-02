Crisi di governo, ultime news. Oggi Draghi incontra i grandi partiti (Di martedì 9 febbraio 2021) governo Draghi, le ultime notizie governo news – Seconda giornata di consultazioni per il premier incaricato Mario Draghi che Oggi incontra le principali forze politiche al fine di formare un nuovo governo. Dopo i colloqui con i gruppi misti di Camera e Senato e quelli per le Autonomie, l’ex presidente della Bce, infatti, nel corso di martedì 9 febbraio avrà un nuovo faccia a faccia con i partiti più importanti, tra cui Pd, Lega e M5S. Il presidente del Consiglio incaricato, poi, mercoledì 10 dovrebbe incontrare i sindacati, mentre tra venerdì 12 e sabato 13, secondo indiscrezioni, Draghi dovrebbe salire al Quirinale per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri. Il ... Leggi su tpi (Di martedì 9 febbraio 2021), lenotizie– Seconda giornata di consultazioni per il premier incaricato Mariochele principali forze politiche al fine di formare un nuovo. Dopo i colloqui con i gruppi misti di Camera e Senato e quelli per le Autonomie, l’ex presidente della Bce, infatti, nel corso di martedì 9 febbraio avrà un nuovo faccia a faccia con ipiù importanti, tra cui Pd, Lega e M5S. Il presidente del Consiglio incaricato, poi, mercoledì 10 dovrebbere i sindacati, mentre tra venerdì 12 e sabato 13, secondo indiscrezioni,dovrebbe salire al Quirinale per sciogliere la riserva e presentare la lista dei ministri. Il ...

