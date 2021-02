Covid, ultime notizie. In Argentina quasi 50mila morti e 2 milioni di contagi (Di martedì 9 febbraio 2021) Covid, le ultime notizie di oggi (9 febbraio 2021) in Italia e nel mondo Covid ultime notizie OGGI – Le varianti del Sars-Cov-2 preoccupano il mondo. Il vaccino AstraZeneca è risultato efficace solo al 10 per cento nei casi di variante sudafricana, e per questo Pretoria ha sospeso il suo utilizzo. In Italia sono oltre un milione di persone ad aver ricevuto la doppia dose di vaccino (qui i dati in tempo reale). Il bollettino di ieri ha registrato 7.970 i nuovi casi e 307 morti. Di seguito tutte le ultime notizie sul Covid 19 in Italia e nel mondo di oggi, martedì 9 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale. LA DIRETTA Ore 07.00 – In Argentina quasi 50mila ... Leggi su tpi (Di martedì 9 febbraio 2021), ledi oggi (9 febbraio 2021) in Italia e nel mondoOGGI – Le varianti del Sars-Cov-2 preoccupano il mondo. Il vaccino AstraZeneca è risultato efficace solo al 10 per cento nei casi di variante sudafricana, e per questo Pretoria ha sospeso il suo utilizzo. In Italia sono oltre un milione di persone ad aver ricevuto la doppia dose di vaccino (qui i dati in tempo reale). Il bollettino di ieri ha registrato 7.970 i nuovi casi e 307. Di seguito tutte lesul19 in Italia e nel mondo di oggi, martedì 9 febbraio 2021, aggiornate in tempo reale. LA DIRETTA Ore 07.00 – In...

