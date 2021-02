Covid, “L’origine del virus è animale”: le ultime scoperte dell’Oms sulle specie più pericolose (Di martedì 9 febbraio 2021) . Vediamo subito quali sono i più probabili candidati alla trasmissione. Le recenti scoperte dell’Oms sulL’origine del virusNel corso dei mesi di pandemia l’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, ha continuato a studiare le cause che hanno portato alla diffusione del Coronavirus. Stando alle ultime scoperte fatte dai ricercatori internazionali e cinesi, è finalmente arrivata la conferma circa le radici del virus. “L’origine è animale” ha dichiarato l’Oms. Ecco quali sono le specie più pericolose che con maggiore probabilità hanno avuto un ruolo cruciale nella fase iniziale della diffusione del Covid. Covid, gli studi condotti ... Leggi su altranotizia (Di martedì 9 febbraio 2021) . Vediamo subito quali sono i più probabili candidati alla trasmissione. Le recentisuldelNel corso dei mesi di pandemia l’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità, ha continuato a studiare le cause che hanno portato alla diffusione del Corona. Stando allefatte dai ricercatori internazionali e cinesi, è finalmente arrivata la conferma circa le radici del. “” ha dichiarato l’Oms. Ecco quali sono lepiùche con maggiore probabilità hanno avuto un ruolo cruciale nella fase iniziale della diffusione del, gli studi condotti ...

