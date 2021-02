Cosa succede alla riforma della Pubblica Amministrazione con il governo Draghi (Di martedì 9 febbraio 2021) Per l'ex governatore della Banca d'Italia il restyling della macchina statale è una priorità. I principi ispiratori? Trasparenza, controllo dei risultati e collegamento tra retribuzione e performance Leggi su today (Di martedì 9 febbraio 2021) Per l'ex governatoreBanca d'Italia il restylingmacchina statale è una priorità. I principi ispiratori? Trasparenza, controllo dei risultati e collegamento tra retribuzione e performance

LucaBizzarri : Ma cosa succede, dopo le inchieste di Report? - Frances61000354 : @lemanilegate @nomiecognomi Fortuna che sei una prelemi e non sai neanche cosa succede nella coppia, vedo che segui… - MaurilioVitto : @Marillacocchia Cosa succede Marilù? - ncldbn : @ChriSar1997 @Chiamomilla 1. Lo spagnolo era il suo ragazzo!Quindi lei non ha partecipato a quel programma ma è and… - iolizzzy : @davcarretta Mi aspetto da una persona colta un po più di complessità. La DAD è stata il male minore in un momento… -