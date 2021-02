Coronavirus: vaccino anti Covid, arrivate le dosi AstraZeneca in Toscana (2) (Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) - Per questi primi quattro giorni di vaccinazione con il nuovo siero saranno aperti, in anteprima, alcuni dei punti vaccinali tra quelli previsti sull'intero territorio regionale, che potranno essere scelti in fase di prenotazione. Le categorie al momento coinvolte (con soggetti tra i 18 e i 55 anni compiuti) sono: personale scolastico e universitario, docente e non docente, di ogni ordine e grado; Forze armate e di Polizia (Forze Armate, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Polizie Locali...). Con le prossime forniture settimanali si aprirà anche alle altre categorie, che rientrano sempre in questa fase e in merito alle quali si attendono ulteriori comunicazioni e dettagli dalla struttura nazionale. Al momento della prenotazione l'utente potrà scegliere il luogo più comodo e vicino, insieme alla data e all'ora dell'appuntamento. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) - Per questi primi quattro giorni di vaccinazione con il nuovo siero saranno aperti, in anteprima, alcuni dei punti vaccinali tra quelli previsti sull'intero territorio regionale, che potranno essere scelti in fase di prenotazione. Le categorie al momento coinvolte (con soggetti tra i 18 e i 55 anni compiuti) sono: personale scolastico e universitario, docente e non docente, di ogni ordine e grado; Forze armate e di Polizia (Forze Armate, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Polizie Locali...). Con le prossime forniture settimanali si aprirà anche alle altre categorie, che rientrano sempre in questa fase e in merito alle quali si attendono ulteriori comunicazioni e dettagli dalla struttura nazionale. Al momento della prenotazione l'utente potrà scegliere il luogo più comodo e vicino, insieme alla data e all'ora dell'appuntamento.

