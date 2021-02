Chiara Ferragni dopo aver visto il documentario su Britney Spears: “Povera ragazza” (Di martedì 9 febbraio 2021) Sta sconvolgendo l’opinione pubblica ‘Framing Britney Spears’, il documentario del New York Times con il racconto della parabola della popstar americana, dal successo planetario nei primi anni Duemila, alla sua sparizione dalle scene fino alla delicata vicenda della sua tutela, assegnata dal tribunale al padre. La pubblicazione del documentario era attesissima, soprattutto dai fan della cantante che da tempo protestano per lei con l’hashtag #FreeBritney. Quello che non ci si aspettava era la presa di posizione massiccia di vip e volti noti del mondo dello spettacolo. A incominciare da Chiara Ferragni, che nelle sue Instagram Story si è schierata in sostegno di Britney Spears, invocando giustizia per lei: “Ieri sera ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) Sta sconvolgendo l’opinione pubblica ‘Framing’, ildel New York Times con il racconto della parabola della popstar americana, dal successo planetario nei primi anni Duemila, alla sua sparizione dalle scene fino alla delicata vicenda della sua tutela, assegnata dal tribunale al padre. La pubblicazione delera attesissima, soprattutto dai fan della cantante che da tempo protestano per lei con l’hashtag #Free. Quello che non ci si aspettava era la presa di posizione massiccia di vip e volti noti del mondo dello spettacolo. A incominciare da, che nelle sue Instagram Story si è schierata in sostegno di, invocando giustizia per lei: “Ieri sera ho ...

VelvetMagIta : Alla ricerca della manicure perfetta per l'inverno 2021? Come ricreare quella di #ChiaraFerragni #VelvetMag - g0ddessmez : Che voglia di avere una bambina per vestirla con la nuova collezione di Chiara Ferragni - magicmaria_ : RT @nutellabiscuiZ: Chiara Ferragni afferma che #Fedez non posta più niente a causa della febbre La febbre: - annamariariva : RT @ChicStein: Sono giornate di attesa. Non mi metto con la pancia di profilo come Chiara Ferragni ??, ma di spalle con la mascherina. La 'g… - ChicStein : Sono giornate di attesa. Non mi metto con la pancia di profilo come Chiara Ferragni ??, ma di spalle con la mascheri… -