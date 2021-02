Caos M5S | cercansi quesiti su Rousseau E gli iscritti si scontrano su Draghi

(Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb – Il voto sulla piattaformaè una curiosa forma di democrazia diretta in salsa virtuale partorita dal M5S. Lo strumento per eccellenza che dovrebbe rispecchiare lo spirito dei grillini della prima ora, quelli tutto vaffa e anticasta. Eppure, invece di unire base e parlamentari, sta generando una frattura nella frattura. Il rischio di una scissione è ancor più dietro l’angolo di prima e il tutto appare grottesco se consideriamo che isul governo in fieri ancora non ci sono. Già, il Blog delle Stelle ha annunciato ieri pomeriggio alle 16 circa che glisaranno chiamati a esprimersi a “da domani alle ore 13 di mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 13 di giovedì 11 febbraio 2021” su “un eventuale supporto a un Governo presieduto da Mario”. Dunque il tema è chiaro, il succo delle ...

Corriere : Voto su Rousseau, caos nel M5S Grillo contro Casaleggio e Crimi - bizcommunityit : Il blitz di Casaleggio sui 5S. Ed è caos: 'Fa tutto Grillo' - ilgiornale : Giallo sulla domanda da porre agli iscritti su Rousseau per sostenere o meno Draghi. Beppe Grillo costretto a stopp… - Italia_Notizie : Il blitz di Casaleggio sui 5S. Ed è caos: 'Fa tutto Grillo' - RobiGippox : RT @IlPrimatoN: Grillini sempre più spaccati. E i commenti degli iscritti al movimento sono spietati -

Ultime Notizie dalla rete : Caos M5S

...come previsto? Leggi anche Il programma del governo Draghi I possibili ministri del governo Draghi Cosa farà Conte? Correrà alle elezioni suppletive di Siena per entrare alla Cameranelper ...Nel menù delgrillino non manca chi evoca complotti volti a tornare all'opposizione. Come al ... La senatrice Bianca Granato esorta ilall'astensione sulla fiducia. Giorgio Trizzino, deputato ...Sul grande caos delle amministrative napoletane - dove tutte le certezze acquisite dal centrosinistra allargato sono avvolte da una fitta nebbia dopo la caduta del governo Conte - sta per abbattersi..E’ caos nel M5S anche sui quesiti, che verranno resi noti nelle prossime ore, con cui il Movimento interpellerà la base per decidere su un eventuale ingresso nel governo Draghi. A scaldare gli animi, ...