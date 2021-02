Campania, casi in aumento nelle scuole: la Regione valuta dad fino a fine mese (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono in crescita i positivi registrati tra il personale docente e gli studenti campani. Dati che preoccupano non poco il governare campano che, stando ad alcune indiscrezioni, firmerà nei prossimi giorni una nuova ordinanza per contrastare l’aumento dei contagi. Intanto, però, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 9 febbraio 2021) Sono in crescita i positivi registrati tra il personale docente e gli studenti campani. Dati che preoccupano non poco il governare campano che, stando ad alcune indiscrezioni, firmerà nei prossimi giorni una nuova ordinanza per contrastare l’dei contagi. Intanto, però, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

