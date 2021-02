Calciomercato: caso Messi, nervi tesi tra Barcellona e PSG (Di martedì 9 febbraio 2021) E secondo la Gazzetta dello Sport su du lui hanno messo gli occhi diversi club di Premier League. La nostra opinione. Damsgaard ha un contratto che lo lega alla Sampdoria fino al 2024. Se confermerà ... Leggi su eurosport (Di martedì 9 febbraio 2021) E secondo la Gazzetta dello Sport su du lui hanno messo gli occhi diversi club di Premier League. La nostra opinione. Damsgaard ha un contratto che lo lega alla Sampdoria fino al 2024. Se confermerà ...

a_olivares_97 : Nel caso, attraverso i fondi, ci sarà un aumento di fondi liquidi un nome (economy per essere un top) che farei pe… - cn1926it : Panchina #Napoli, #Mazzarri ipotesi traghettatore: #DeLaurentiis può esonerare #Gattuso in caso di fallimento con… - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? I voti ufficiali al #fantacalcio: la scelta per #Mandzukic, Ibra show! #Dimarco flop ? - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? BREAKING - Gol di #Deulofeu o autogol di #Silvestri: la decisione della Lega ? - SOSFanta : ?? I voti ufficiali al #fantacalcio: la scelta per #Mandzukic, Ibra show! #Dimarco flop ? -