Bufera su Caressa e Bergomi per una frase durante Fiorentina-Inter a favore dei nerazzurri (Di martedì 9 febbraio 2021) Fabio Caressa e Beppe Bergomi sono finiti nel mirino dei tifosi della Fiorentina dopo la telecronaca di venerdì sera in cui la Viola è uscita sconfitta dal Franchi contro l’Inter. Parliamo di due telecronisti che da anni militano sul canale satellitare Sky e sono sicuramente una delle coppie più longeve in questo settore, ma negli ultimi anni stanno perdendo un po’ di colpi secondo alcuni appassionati. Cosa hanno detto Caressa e Bergomi durante Fiorentina-Inter Non è di certo la prima volta che Caressa commette delle gaffe in diretta durante la telecronaca, ma stupisce come durante la partita tra Fiorentina e Inter abbia detto: “Cambio per noi””, ... Leggi su bufale (Di martedì 9 febbraio 2021) Fabioe Beppesono finiti nel mirino dei tifosi delladopo la telecronaca di venerdì sera in cui la Viola è uscita sconfitta dal Franchi contro l’. Parliamo di due telecronisti che da anni militano sul canale satellitare Sky e sono sicuramente una delle coppie più longeve in questo settore, ma negli ultimi anni stanno perdendo un po’ di colpi secondo alcuni appassionati. Cosa hanno dettoNon è di certo la prima volta checommette delle gaffe in direttala telecronaca, ma stupisce comela partita traabbia detto: “Cambio per noi””, ...

... 'Dopo l'ennesima telecronaca così, in cui anche Bergomi si è sentito a tratti in imbarazzo e ha provato a frenare la sfrenata euforia di Caressa, mi viene voglia di disdire' o anche: 'Caressa è ...

... 'immergiamoci', ma puntano il dito sull'enfasi eccessiva: 'L'entusiasmo di Caressa x una punizione dal limite a tempo quasi scaduto è imbarazzante...' o anche: 'Ho solo sentito Caressa: E ADESSO LA ...

Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi sono finiti nel mirino dei tifosi della Fiorentina nel corso del match dei viola contro i nerazzurri.

