Bollettino Coronavirus del 9 Febbraio 2021

(Di martedì 9 febbraio 2021) In data 9l’incremento nazionale dei casi è +0,40% (ieri +0,30%) con 2.655.319 contagiati totali, 2.149.350 dimissioni/guarigioni (+15.827) e 92.002 deceduti (+422); 413.967 infezioni in corso (-5.637). Ricoverati con sintomi -15 (19.512); terapie intensive stabili (2.143) con 146 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 274.263 tamponi totali (ieri 144.270) di cui 126.586 molecolari (ieri 76.108) e 147.677 test rapidi (ieri 68.162) con 82.716 casi testati (ieri 54.895); 10.630 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 3,87% (ieri 5,52% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 12,85% (ieri 14,51, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.625; Campania 1.274; Emilia Romagna 977; Lazio 847; Sicilia 744; Veneto 701. In Lombardia curva +0,29% (ieri +0,16%) con 29.479 tamponi totali (ieri 13.920) di cui 19.472 molecolari (ieri 11.836) e ...

PUGLIA - Nell'ultimoregionale su 9262 test effettuati sono stati registrati 681 casi positivi: 205 in ...ricevuto il 4 febbraio scorso la seconda dose del vaccino anti -all'...Emergenzain Italia, diffuso dal Ministero della Salute ildel 9 febbraio. I casi nelle ultime 24 ore sono 10.630 (ieri 7.970) per complessivi 2.655.319 contagiati. In Campania sono stati ...Ricoveri in ospedale. Sono attualmente 1259 i pazienti positivi al covid in cura negli ospedali veneti, dei quali 147 in condizioni gravi. Si registrano anche 1 persona all'Odc (ospedale di comunità) ...I nuovi casi sono 142 con quasi 400 guariti ma l'indice di positività resta sopra l'8% mentre i morti diventano 625 ...