Atalanta-Napoli, i giocatori diffidati che rischiano la finale (Di martedì 9 febbraio 2021) Domani sera, Atalanta e Napoli si sfideranno nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, dopo lo 0-0 dell'andata. I giocatori che rischiano di giocare l'eventuale finale perché diffidati sono Koulibaly (che non giocherà la gara perché positivo al Covid), Lozano e Mario Rui nel Napoli, mentre nell'Atalanta sono Ilicic e Malinovskyi. L'articolo ilNapolista.

