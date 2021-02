Angela da Mondello: “Mio marito ha avuto un infarto dopo la mia lite con Lele Mora”. L’agente: “Nessuno la vuole più in tv” (Di martedì 9 febbraio 2021) È guerra aperta tra Angela Chianello, detta da Mondello, e Lele Mora. Solo qualche mese fa, la signora Angela (salita alla ribalta per il tremendo siparietto “Non ce n’è coviddi”), aveva firmato un contratto con L’agente. “Finalmente il grande giorno con mio zio”, aveva scritto la Chianello nella didascalia del video della firma ufficiale del contratto. Poi cos’è accaduto? Amore finito? Sembra proprio di sì. In un’intervista rilasciata a Gossip e Tv, la signora Angela ha dichiarato: “Lele Mora mi ha dato un contratto per iniziare la nostra collaborazione e io l’ho firmato. Diceva che avrei fatto diversi lavori, tra cui uno spot per prodotti di sanificazione. Poi ho scoperto che mi stava solo prendendo in giro. Mi ha ingannata, mi ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) È guerra aperta traChianello, detta da, e. Solo qualche mese fa, la signora(salita alla ribalta per il tremendo siparietto “Non ce n’è coviddi”), aveva firmato un contratto con. “Finalmente il grande giorno con mio zio”, aveva scritto la Chianello nella didascalia del video della firma ufficiale del contratto. Poi cos’è accaduto? Amore finito? Sembra proprio di sì. In un’intervista rilasciata a Gossip e Tv, la signoraha dichiarato: “mi ha dato un contratto per iniziare la nostra collaborazione e io l’ho firmato. Diceva che avrei fatto diversi lavori, tra cui uno spot per prodotti di sanificazione. Poi ho scoperto che mi stava solo prendendo in giro. Mi ha ingannata, mi ha ...

