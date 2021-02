infoitcultura : Addio a Mary Wilson, fondò le Supremes con Diana Ross e Florence Ballard - infoitcultura : Addio a Mary Wilson, la storica co-fondatrice delle Supremes - laregione : Addio a Mary Wilson, fondò le Supremes - MediasetTgcom24 : Addio a Mary Wilson, storica co-fondatrice delle Supremes #Supremes - Adnkronos : Addio a #MaryWilson, fondò le Supremes con #DianaRoss e #FlorenceBallard -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Mary

Wilson è stata estremamente speciale per me. Era una pioniera, una diva e ci mancherà moltissimo', ha detto Berry Gordy, fondatore della leggendaria Motown Records, dietro ai successi della ...E' morta a 76 anniWilson. La cantante, che aveva fondato le 'Supremes' assieme a Diana Ross e a Florence Ballard, è deceduta nella sua casa di Las Vegas improvvisamente. I funerali saranno privati a causa dell'...Non capita tutti i giorni che un allenatore, a tre anni di distanza dalla sua esperienza su una panchina, non solo continui a manifestare affetto, rispetto e riconoscenza, ma addirittura ammetta ...Insieme a Diana Ross e a Florence Ballard diede vita al trio femminile della Motown che ebbe una grande popolarità a cavallo fra gli anni 60 e 70 ...