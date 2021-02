Will Smith, signore della droga e agente CIA nel film 'Fast & Loose' (Di lunedì 8 febbraio 2021) L'attore Will Smith e il regista David Leitch hanno unito le forze per portare su grande schermo il film 'Fast & Loose' , storia di un signore della droga che è anche un agente CIA sotto copertura , ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) L'attoree il regista David Leitch hanno unito le forze per portare su grande schermo il' , storia di unche è anche unCIA sotto copertura , ...

L'attore Will Smith e il regista David Leitch hanno unito le forze per portare su grande schermo il film 'Fast & Loose' , storia di un signore della droga che è anche un agente CIA sotto copertura , solo che ...

Independence Day , in onda alle 21.25 su 20 : film azione, fantascienza del 1996 di Roland Emmerich, con Will Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman, Randy Quaid, Robert Loggia, Mary McDonnell, Brent ...

Will Smith interpreterà un signore del crimine affetto da amnesia nel nuovo thriller di David Leitch, «Fast & Loose». Il progetto era stato annunciato nell'aprile dello scorso anno, quando Leitch figu ...

Roma, 8 febbraio 2021 - L'attore Will Smith e il regista David Leitch hanno unito le forze per portare su grande schermo il film 'Fast & Loose', storia di un signore della droga che è anche un agente ...

