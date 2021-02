Tom Brady nella leggenda | chi è il quarterback vincitore dell’ennesimo Superbowl

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tomha vinto piùdi ogni franchigia della Nfl. Lui sette, i Patriots, sua ex squadra, sono fermi a sei. Vinti tutti quando c’era lui. A 43 annisupera sé stesso, si mette al dito il settimo anello e riscrive la storia del Football americano. La favola dei Tampa Bay Buccaneers passa dalle sue mani, capaci negli anni di regalare 400 passaggi a touchdown. Come lui solo altri seistoria.notte si è regalato il settimo Super Bowl vintosua carriera. Lo ha fatto con la maglia dei Tampa Bay Buccaneers contro i favoriti New England Patriots, nell’evento sportivo più seguito dell’anno. Anche se l’ultimo è stato diverso dagli altri, con 20mila spettatori ad occupare uno stadio da 80mila posti. Perquello ...

RaiNews : I Tampa Bay Buccaneers trionfano sul Kansas City Chiefs. Tom Brady è già nella storia del football americano. Dal b… - Eurosport_IT : I Tampa Bay #Buccaneers vincono il #SuperBowl #SBLIV ???? Battuti 31-9 i Kansas City #Chiefs: MVP il leggendario Tom… - Eurosport_IT : LEGGENDA ?? Tom Brady conquista il 7° anello della sua carriera ???? ?? - GioGioInter : RT @stillers1971: Tom Brady ha dimostrato, se ce ne fosse ancora bisogno, che è il giocatore di football americano più forte di tutti i tem… - guerrinodezi1 : RT @Eurosport_IT: I Tampa Bay #Buccaneers vincono il #SuperBowl #SBLIV ???? Battuti 31-9 i Kansas City #Chiefs: MVP il leggendario Tom Brady… -

Il quarterback californiano ha giocato dieci finali della Nfl: una vera e propria leggenda di questo sport. Per lui contratti milionari e una fama sconfinata negli States ma non solo. Al suo fianco, ...Che ha fatto da sfondo alla vittoria dei Tampa Buccaneers didi Chiara Dalla Tomasina The Weeknd, storia di un Cenerentolo tra palco e belle donne guarda le foto N onostante le restrizioni ...Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato. La 55esima edizione del Super Bowl (o LV per gli ortodossi) è stato dominato dai Tampa Bay Bucaneers. I padroni di casa hanno 31 a 7 contro i campioni i ...Tom Brady ha vinto più Superbowl di ogni franchigia della Nfl. Lui sette, i Patriots, sua ex squadra, sono fermi a sei. Vinti tutti quando c’era lui. A 43 anni Brady supera sé stesso, si mette al dito ...