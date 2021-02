Todis Salerno’92 | primi 15 giorni di lavoro | il bilancio del preparatore Di Capua

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Gestire i carichi, fare i conti con eventuali piccoli infortuni che possono sempre essere dietro l’angolo e poi tenere altissimo il morale. Questi gli obiettivi dal punto di vista atletico per laSalerno ’92 allo scadere della seconda settimana dalla ripresa degli allenamenti. L’interrogativo più grande è la data di inizio del campionato. Che non dovrebbe andare oltre il 7 marzo, in ogni caso, e vedrà ai nastri di partenza otto squadre, viste alcune rinunce che si sono materializzate a causa del Covid. Centro Basket Catanzaro, Polisportiva Battipagliese, Azzurra Cercola, Blue Lizard Capri, Basilia Potenza, Nuova Matteotti Corato e Ad Maiora Taranto saranno le avversarie delle granatine nel prossimo torneo di B femminile, in un girone da otto che potrebbe anche vedere diverse modalità di svolgimento rispetto a quelle ...