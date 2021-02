Tiki Taka stasera 8 febbraio in tv: orario, ospiti, anticipazioni e diretta streaming (Di martedì 9 febbraio 2021) stasera, lunedì 8 febbraio, alle ore 23:10 andrà in onda su Italia 1 il nuovo appuntamento con ‘Tiki Taka – La Repubblica del Pallone‘. La trasmissione condotta da Piero Chiambretti conterà il solito parterre ricco di ospiti che si avvicenderanno nel corso del programma. Si parte dall’ex Inter Evaristo Beccalossi passando per l’ex Juve Massimo Mauro sino alla modella ungherese, nonché compagna di Graziano Pellè, Viky Varga. Presenti anche Ivan Zazzaroni (direttore del ‘Corriere dello Sport’), Xavier Jacobelli (direttore di ‘Tuttosport’), Andrea Di Caro (vicedirettore de ‘La Gazzetta dello Sport’), Giuseppe Cruciani, Pascal Vicedomini, Ciccio Graziani e Raffaele Auriemma. La puntata di Tiki Taka sarà visibile anche in streaming attraverso Mediaset ... Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021), lunedì 8, alle ore 23:10 andrà in onda su Italia 1 il nuovo appuntamento con ‘– La Repubblica del Pallone‘. La trasmissione condotta da Piero Chiambretti conterà il solito parterre ricco diche si avvicenderanno nel corso del programma. Si parte dall’ex Inter Evaristo Beccalossi passando per l’ex Juve Massimo Mauro sino alla modella ungherese, nonché compagna di Graziano Pellè, Viky Varga. Presenti anche Ivan Zazzaroni (direttore del ‘Corriere dello Sport’), Xavier Jacobelli (direttore di ‘Tuttosport’), Andrea Di Caro (vicedirettore de ‘La Gazzetta dello Sport’), Giuseppe Cruciani, Pascal Vicedomini, Ciccio Graziani e Raffaele Auriemma. La puntata disarà visibile anche inattraverso Mediaset ...

Marrakent : A Tiki Taka, presunto programma sportivo, si parla di Brosio che ci ha provato con Manuela Ferrera quella che dicev… - giacomo1994_ : Zazzaroni a tiki taka non sembra neanche così tanto coglionazzo, come lo è invece nei panni di direttore del CorSpo… - danigamberini : @giucruciani Tiki Taka è come Radio Belva, solo che continua oltre la prima puntata e quindi non ha senso. - ragazzainadegua : Sono finita per caso su Tiki Taka è diventato uno spin-off della d’urso - Riccard89277724 : @Tiki_Taka_real @Evarbecca @giucruciani @francescabarra @RafAuriemma @paolobrosio Vabbù... dopo il caso brosio... cambio canale! #Tikitaka -