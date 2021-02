Struscio record e scazzottate | allarme nel weekend ' giallo' Folla al bar | blitz della polizia | chiuso per 5 giorni

Ultime Notizie dalla rete : Struscio record

Corriere Adriatico

ANCONA - Supere zuffe a intermittenza: un bagno di folla ha invaso il centro nel primo weekend del ritorno in zona gialla . E non sono mancati momenti di tensione sabato sera, sia in porto, dove attorno ...Coronavirus,ospedalizzati. E in via Venti tutti a fare le 'vasche' 15 novembre 2020 Coronavirus, in Asl3 ...XX Settembre - in zona arancione i negozi restano aperti - per il cosiddetto ''...ANCONA - Super struscio e zuffe a intermittenza: un bagno di folla ha invaso il centro nel primo weekend del ritorno in zona gialla. E non sono mancati momenti di tensione sabato sera, sia in porto,..Ma dopo una settimana difficile nessun problema di ordine pubblico. Il comandante Poponcini: "Purtroppo incontrollabile il fenomeno dell’alcol" ...