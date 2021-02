Stampa romana contro gli attacchi a Meloni e alla figlia: deriva volgare, le scuse non bastano (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Commissione Pari Opportunità del sindacato dei giornalisti Stampa romana si domanda con sconcerto che fine abbia fatto la nostra deontologia professionale nell’articolo su Giorgia Meloni del collega della Stampa, Alberto Mattioli. La frase dell’articolo della Stampa che ha suscitato sdegno Il sindacato sottolinea la seguente frase: “Comprensivo di sensi di colpa perché la politica la tiene lontana dalla figlia piccola, Ginevra, prodotta con la collaborazione del compagno autore Mediaset di quattro anni più giovane e mai sposato”. Una deriva volgare dinanzi alla quale occorrono fatti e non scuse La Commissione Pari opportunità parla di deriva dinanzi alla quale le ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Commissione Pari Opportunità del sindacato dei giornalistisi domanda con sconcerto che fine abbia fatto la nostra deontologia professionale nell’articolo su Giorgiadel collega della, Alberto Mattioli. La frase dell’articolo dellache ha suscitato sdegno Il sindacato sottolinea la seguente frase: “Comprensivo di sensi di colpa perché la politica la tiene lontana dpiccola, Ginevra, prodotta con la collaborazione del compagno autore Mediaset di quattro anni più giovane e mai sposato”. Unadinanziquale occorrono fatti e nonLa Commissione Pari opportunità parla didinanziquale le ...

