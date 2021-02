Ronaldo ha spinto Pjanic al Barcellona | la confessione del bosniaco

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Miralem, ex calciatore della Juventus, ha rivelato alcune parole che gli ha dettoal momento del trasferimento al. In occasione di un’intervista di settembre a Mundo Deportivo, Miralemha parlato di una conversazione avuta con Cristiano, attualmente attaccante alla Juventus, sua ex squadra. Di seguito le sue dichiarazioni: “Quando ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SanLucaEvangel1 : @luciodigaetano Bettarini: 'Cristiano Ronaldo giocatore spinto dagli sponsor' -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo spinto

SerieANews

...sua fantastica stagione regalando al redivivo Perisic un pallone che chiedeva di essere... 16 i gol segnati dain campionato. In barba ai 36 anni appena compiuti l'asso portoghese è stato ...... 'Non si possono lasciare 2 - 3 metri a. Il tiro era preciso, però Pau Lopez non hamolto con le gambe, magari è rimasto ingannato dal fatto che la palla è passata in mezzo alle gambe ...Alberto Ginulfi, ex portiere della Roma, ha parlato in un'intervista concessa a "Bar Forza Lupi", trasmissione in onda sulle frequenze di Centro Suono Sport: Pau Lopez come ...Poca Juve, ma troppo Ronaldo per la Roma. Che ha giocato di più, ha giocato meglio dei campioni d’Italia ma solo fino al limite dell’area. Dentro, ...