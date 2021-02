Rishikesh (India) – Sale 18 morti e 200 dispersi il bilancio dopo il crollo del ghiacciaio (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ salito a 18 il bilancio provvisorio delle vittime dell’alluvione in India, provocata dal crollo di un costone di ghiacciaio. Almeno 200 i dispersi al momento ma si teme il peggio. E’ salito a 18 morti il bilancio delle vittime dell’alluvione provocata dal crollo di un costone di un ghiacciaio in India. Almeno 200 i Leggi su periodicodaily (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ salito a 18 ilprovvisorio delle vittime dell’alluvione in, provocata daldi un costone di. Almeno 200 ial momento ma si teme il peggio. E’ salito a 18ildelle vittime dell’alluvione provocata daldi un costone di unin. Almeno 200 i

RISHIKESH, 08 FEB E' salito a 18 il bilancio provvisorio delle vittime dell'alluvione in India, provocata dal crollo di un costone di ghiacciaio. Almeno 200 i dispersi. Il governo dello stato di ...

epa08995347 A handout photo made available by the Indian Air Force shows an aerial view of an area close to the Dhauliganga hydro power project at Reni village in Chamoli district, Uttarakhand, India, ...

