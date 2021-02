Picchia i genitori per pochi euro per acquistare la droga: 33enne arrestato (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della sezione radiomobile di Nola hanno arrestato un 33enne di Saviano per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Già sottoposto all’obbligo di presentazione alla pg per furto aggravato in abitazione, l’uomo ha minacciato e percosso più volte i genitori conviventi, pretendendo somme di denaro per acquistare droga. Il padre, approfittando di un momento di distrazione del figlio, ha allertato il 112 e permesso ai carabinieri di intervenire in pochi minuti nell’abitazione. Il 33enne ha provato a fuggire ma è stato bloccato nelle campagne circostanti e tratto in arresto. Secondo quanto accertato, il 33enne aveva più volte preteso denaro, sempre piccole somme tra i 20 e i 50 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della sezione radiomobile di Nola hannoundi Saviano per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Già sottoposto all’obbligo di presentazione alla pg per furto aggravato in abitazione, l’uomo ha minacciato e percosso più volte iconviventi, pretendendo somme di denaro per. Il padre, approfittando di un momento di distrazione del figlio, ha allertato il 112 e permesso ai carabinieri di intervenire inminuti nell’abitazione. Ilha provato a fuggire ma è stato bloccato nelle campagne circostanti e tratto in arresto. Secondo quanto accertato, ilaveva più volte preteso denaro, sempre piccole somme tra i 20 e i 50 ...

I carabinieri della sezione radiomobile di Nola hanno arrestato un 33enne di Saviano per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione

SAVIANO - Picchia i genitori per avere i soldi per acquistare droga. È successo a Saviano, dove i carabinieri di Nola hanno arrestato un 33 enne di Saviano per maltrattamenti in famiglia e tentata est

