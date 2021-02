No, Mario Draghi non presiede il think tank che «attuerà il Grande Reset» (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il 7 febbraio 2021 il sito web di Maurizio Blondet – già inserito da NewsGuard tra i diffusori di «teorie del complotto su salute e politica» – ha pubblicato un articolo dal titolo «Draghi’s Lockstep» che insinua la partecipazione del presidente del Consiglio incaricato (con riserva) Mario Draghi alla teoria del complotto priva di fondamento nota come Grande Reset (alla quale avevamo dedicato un approfondimento). Partendo da un articolo pubblicato sul blog del senatore ed ex-giornalista Gianluigi Paragone, Blondet chiama in causa un «recentissimo rapporto sulle politiche post-COVID redatto dal G30», che l’autore presenta come «un think tank fondato su iniziativa della Rockefeller Foundation nel 1978, “presieduto proprio da Draghi insieme a Raghuram ... Leggi su facta.news (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il 7 febbraio 2021 il sito web di Maurizio Blondet – già inserito da NewsGuard tra i diffusori di «teorie del complotto su salute e politica» – ha pubblicato un articolo dal titolo «’s Lockstep» che insinua la partecipazione del presidente del Consiglio incaricato (con riserva)alla teoria del complotto priva di fondamento nota come(alla quale avevamo dedicato un approfondimento). Partendo da un articolo pubblicato sul blog del senatore ed ex-giornalista Gianluigi Paragone, Blondet chiama in causa un «recentissimo rapporto sulle politiche post-COVID redatto dal G30», che l’autore presenta come «unfondato su iniziativa della Rockefeller Foundation nel 1978, “presieduto proprio dainsieme a Raghuram ...

Uno dei quattro punti cardine del programma del presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi, è "una forte cornice europeista e il richiamo all'atlantismo". Lo ha detto il senatore del Psi, Riccardo Nencini, dopo le consultazioni, spiegando che "quando Draghi parla di europeismo, ...

Lo afferma il leader di Azione Carlo Calenda al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. . 8 febbraio 2021

"Il fatto che Mario Draghi stia riuscendo a coinvolgere una maggioranza ampia conferma l'autorevolezza della sua personalità. Draghi è uomo di spessore e rango internazionale, bene che abbia un forte ...

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Senza bisogno di chiederlo la prima posizione che ci ha detto il presidente incaricato è una scelta convinta per il processo europeo e di schieramento atlantico". Lo ha aff ...

