Napoli, Fabian Ruiz verso la convocazione in Coppa Italia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Fabian Ruiz dovrebbe essere convocato dal tecnico del Napoli Gennaro Gattuso per l'impegno di Coppa Italia contro l'Atalanta Fabin Ruiz nella mattinata di oggi ha svolto l'intera seduta in gruppo. Lo ha confermato il Napoli nel report con cui ha raccontato la ripresa dei lavori per la squadra di Gennaro Gattuso in vista dell'impegno contro l'Atalanta in Coppa Italia. Lo spagnolo sembra destinato alla convocazione dopo che era stato costretto a dare forfait per la sfida di campionato contro il Genoa in quanto non aveva ancora terminato l'iter delle visite mediche obbligatorio una volta rientrati da una positività al coronavirus.

