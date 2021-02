Napoli, emergenza difesa: Di Lorenzo si candida per un posto da centrale (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Le brutte notizie non vengono mai sole. I proverbi difficilmente si sbagliano ed è Gattuso questa volta a farne le spese. Dopo la positività al coronavirus di Kalidou Koulibaly si è fermato anche Manolas per una brutta distorsione. La difesa è quindi ora in piena emergenza. I due unici giocatori di ruolo sono Rrahmani e Maksimovic. Il primo è alla sua stagione di debutto con la maglia degli azzurri e non ha ancora convinto. Il secondo invece, che conosce bene l’ambiente, è fuori condizione come si è visto nelle uscite stagionali. Maksimovic e Rrahmani avranno il duro compito quindi di gestire questa emergenza fino al ritorno di almeno uno dei pilastri. Rino Gattuso però vuole tutelarsi e potrebbe anche provare una soluzione alternativa. Giovanni Di Lorenzo ed il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Le brutte notizie non vengono mai sole. I proverbi difficilmente si sbagliano ed è Gattuso questa volta a farne le spese. Dopo la positività al coronavirus di Kalidou Koulibaly si è fermato anche Manolas per una brutta distorsione. Laè quindi ora in piena. I due unici giocatori di ruolo sono Rrahmani e Maksimovic. Il primo è alla sua stagione di debutto con la maglia degli azzurri e non ha ancora convinto. Il secondo invece, che conosce bene l’ambiente, è fuori condizione come si è visto nelle uscite stagionali. Maksimovic e Rrahmani avranno il duro compito quindi di gestire questafino al ritorno di almeno uno dei pilastri. Rino Gattuso però vuole tutelarsi e potrebbe anche provare una soluzione alternativa. Giovanni Died il ...

