Mondiali di sci Cortina 2021 | l' ex Blardone | ' Brignone | Bassino e Paris le nostre speranze | ma occhio alle sorprese'

zaiapresidente : ??? Cortina2021, si comincia! Oggi alle 18 la cerimonia di inaugurazione dei Mondiali di sci. - Pres_Casellati : Forza Cortina! Capitale mondiale dello sci alpino!In bocca al lupo a tutti gli atleti impegnati sulle nostre Dolomi… - poliziadistato : #Cortina2021 hanno inizio i mondiali di sci alpino con la cerimonia di inaugurazione che sarà trasmessa in diretta… - IlCastiga : RT @Pres_Casellati: Forza Cortina! Capitale mondiale dello sci alpino!In bocca al lupo a tutti gli atleti impegnati sulle nostre Dolomiti e… - infoitsport : Sci alpino, calendario Mondiali: cambia tutto! Nuove date per SG uomini e K donne: orari, programma, tv -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali sci

Dopo una giornata all'insegna del maltempo, idialpino di Cortina 2021 ripartono con due gare veloci, il Super G femminile , con l'Italia che spera subito in una medaglia. E a parlare delle speranze azzurre è un ex della valanga ...In occasione deidiAlpino a Cortina d'Ampezzo, Marchi incontra lo chef cortinese doc ed ex campione diRiccardo Gaspari, che ai telespettatori di Striscia presenta la ricetta dei " ...AGI - Entra nella collezione degli Uffizi il primo autoritratto donato da uno street-artist, realizzato dal britannico Endless. Tra l'altro l'artista londinese è stato il primo a ricevere l'incarico, ...Arriva la neve, la combinata delle donne slitta a lunedì, viene aggiustato il programma e Marta Bassino si ritrova a essere colei che inaugura il settimo Mondiale di sci in Italia: ha pescato il ...