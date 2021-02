Lutto per Mika, è morta la mamma: «Era orgogliosa di ciò che sono diventato» (Di lunedì 8 febbraio 2021) Grave Lutto per Mika, è morta la mamma Joannie Penniman: «Ci ha lasciati dopo un mio concerto. Era orgogliosa di ciò che sono diventato». Il giudice di X Factor ha annunciato il suo drammatico Lutto in un'intervista rilasciata a Le Parisien. morta la mamma di Mika dopo una lunga malattia Sua mamma è morta circa un mese fa, Mika ha perso la sua mamma poco prima della messa in onda su France 5 del concerto registrato all'Opéra di Versailles lo scorso 16 dicembre. Il giudice di X Factor ha rilasciato un'intervista a Le Parisien il 4 febbraio e per la prima volta ha parlato di questa dolorosa perdita. Joannie Penniman ha lottato a lungo ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 8 febbraio 2021) Graveper, èlaJoannie Penniman: «Ci ha lasciati dopo un mio concerto. Eradi ciò che». Il giudice di X Factor ha annunciato il suo drammaticoin un'intervista rilasciata a Le Parisien.ladidopo una lunga malattia Suacirca un mese fa,ha perso la suapoco prima della messa in onda su France 5 del concerto registrato all'Opéra di Versailles lo scorso 16 dicembre. Il giudice di X Factor ha rilasciato un'intervista a Le Parisien il 4 febbraio e per la prima volta ha parlato di questa dolorosa perdita. Joannie Penniman ha lottato a lungo ...

