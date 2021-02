LIVE Sci alpino, Combinata donne Mondiali in DIRETTA: Marta Bassino e Federica Brignone ci provano per la medaglia! (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e tv giorno per giorno dei Mondiali 2021 – La preview della Combinata femminile Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata femminile, prima gara dei Campionati Mondiali di Cortina d’Ampezzo 2021. Si apre ufficialmente, quindi, la quarantaseiesima edizione della attesissima kermesse iridata. La “Perla delle Dolomiti” alza il proprio sipario e ci regala subito una gara davvero importante. Si inizierà alle ore 11.00 con la prima metà della gara, ovvero lo slalom. Toccherà al supergigante chiudere alle ore 14.30 andando a definire il podio e, di conseguenza, consegnando le prime medaglie della rassegna. Il calendario ci regala subito una gara avvincente e con diverse atlete pronte a fare ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e tv giorno per giorno dei2021 – La preview dellafemminile Buongiorno e benvenuti alladellafemminile, prima gara dei Campionatidi Cortina d’Ampezzo 2021. Si apre ufficialmente, quindi, la quarantaseiesima edizione della attesissima kermesse iridata. La “Perla delle Dolomiti” alza il proprio sipario e ci regala subito una gara davvero importante. Si inizierà alle ore 11.00 con la prima metà della gara, ovvero lo slalom. Toccherà al supergigante chiudere alle ore 14.30 andando a definire il podio e, di conseguenza, consegnando le prime medaglie della rassegna. Il calendario ci regala subito una gara avvincente e con diverse atlete pronte a fare ...

