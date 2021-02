Lele Mora abbandona Angela da Mondello | “Non vivo più Mio marito ha avuto un infarto”

(Di lunedì 8 febbraio 2021)Chianello in rottura con. La casalinga palermitana diventata famosa grazie a un’intervista rilasciata a Pomeriggio 5 dalle spiagge diavrebbe già rotto i rapporti con quello che si era proposto come il suo nuovo agente. A rivelarlo è lei stessa a Gossip.tv.Chianiello controha chiarito di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

peppesava : RT @Ragusanews: Angela da Mondello “usata da Lele Mora”, per l’agente il Covid c’è - Ragusanews : Angela da Mondello “usata da Lele Mora”, per l’agente il Covid c’è - Filo__diArianna : RT @GregPignataro: Vista la qualità degli aspiranti Ministri le selezioni le farei fare a Lele Mora. - zazoomblog : Angela da Mondello furiosa l’attacco a Lele Mora: “Mi ha ingannata” - #Angela #Mondello #furiosa #l’attacco - GregPignataro : Vista la qualità degli aspiranti Ministri le selezioni le farei fare a Lele Mora. -

Ultime Notizie dalla rete : Lele Mora

Dopo l'enorme successo avuto in estate, adesso Angela Chianello (da Mondello) non sembra vivere un grandissimo ...Ritorno alla dura realtà per la donna, che sognava già un futuro da star: sostiene di essere stata ingannata dall’agente ...