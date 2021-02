(Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella serata di ieri i Carabinieri di Sabaudia, nell’ambito di servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno deferito in stato libertà all’autorità giudiziaria undi. Nella circostanza, i militari hanno eseguito una perquisizione personale e veicolare, trovando ilin possesso di tre involucri, celati nelle tasche dei pantaloni, nei calzini e nel giubbotto, contenenti circa 3 grammi di. La successiva perquisizione domiciliare, ha consentito inoltre di rinvenire una busta in cellophane contenente 5 grammi di. La sostanza recuperata è stata sottoposta a sequestro per gli ulteriori accertamenti del caso. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Latina, nascondeva dosi di cocaina e marijuana: denunciato 32enne - News_24it : Importante operazione anti camorra quella messa a segno ieri sera dai carabinieri del comando provinciale di Latina… -

Ultime Notizie dalla rete : Latina nascondeva

Latinapress.it - tutte le notizie in un click

Nella giornata di oggi, a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata ad Aprilia, i poliziotti del Commissariato di P. S. Cisterna dihanno tratto in arresto un 37enne, che aveva in casa tre chili di droga del tipo marijuana, già essiccata e pronta per essere immessa sul mercato, oltre a 48 piante di piccole dimensioni dello ...Nella giornata di oggi, a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata ad Aprilia (LT), i poliziotti del Commissariato di P. S. Cisterna di(LT) hanno tratto in arresto un 37enne, che aveva in casa tre chili di droga del tipo marijuana , già essiccata e pronta per essere immessa sul mercato, oltre a 48 piante di piccole dimensioni ...Nella giornata di oggi, a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata ad Aprilia, i poliziotti del Commissariato di P.S. Cisterna ...Nella giornata di oggi, a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata ad Aprilia (LT), i poliziotti del Commissariato di P.S. Cisterna di Latina (LT) hanno tratto in arresto un 37enne, che ave ...