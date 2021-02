La mamma di Wanda Nara rassicura: “Stiamo tutti bene, non abbiamo avuto un incidente” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Grazie a Dio non abbiamo avuto un incidente. Sono stati piccoli incidenti separati. Stiamo tutti bene“. Sono queste le parole di Nora Colosimo, mamma di Wanda Nara, in risposta alle foto pubblicate ieri dalla figlia che mostravano ferite e infortuni. La mamma ha voluto rassicurare tutti i fan della modella argentina, preoccupati dinnanzi a degli scatti shock. “Mi hanno già rimosso la fasciatura e anche l’amica di Wanda, che ha avuto un incidente separato, sta molto bene. Anche le bambine stanno molto bene, quindi un grazie di cuore a chi mi scrive – ha detto Nora -. Dirò a Wanda di ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Grazie a Dio nonun. Sono stati piccoli incidenti separati.“. Sono queste le parole di Nora Colosimo,di, in risposta alle foto pubblicate ieri dalla figlia che mostravano ferite e infortuni. Laha volutorei fan della modella argentina, preoccupati dinnanzi a degli scatti shock. “Mi hanno già rimosso la fasciatura e anche l’amica di, che haunseparato, sta molto. Anche le bambine stanno molto, quindi un grazie di cuore a chi mi scrive – ha detto Nora -. Dirò adi ...

chiararamundo2 : Non mi esaltavo così tanto dalla scena Wanda Vs Thanos vista al cinema. Mamma mia ??? - kekmebyrek : Mamma mia qui non saprei proprio scegliere, il potere di Wanda mi attira tantissimo Anche se controllare il tempo c… - pottervato : MAMMA MIA MA WANDA È FORTISSIMA VI PREGO AO - MEBsSoul : SPOILER 1x5 #WandaVision . . . Wanda che affronta la SWORD mamma mia mi farei calpestare. Non ho ancora visto gli… - Mischief_Shelly : Non sono mai stata stra fan di Wanda, era una in più della squadra e bon Ma mamma mia se non mi sto innamorando sem… -