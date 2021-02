In Myanmar la giunta militare ha imposto la legge marziale

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Vietate le manifestazioni di protesta contro il regime. Idranti per disperdere la folla di manifestanti. La Casa Bianca preoccupata per il silenzio della Cina

Laha imposto il divieto di raduni con più di cinque persone. Ned Price, del dipartimento di Stato Usa, ha dichiarato che il popolo del'ha diritto a radunarsi in modo pacifico'. Ieri ...... la capitale, e a Yangon, anche se da ieri c'è il divieto dellamilitare a raduni con oltre ...sessione straordinaria il 12 febbraio sulle "implicazioni per i diritti umani della crisi in"...Una condanna è giunta anche dall'alto commissario per la politica estera ... Borrell ha anche ventilato la possibilità di uno stop all'assistenza allo sviluppo al Myanmar, e l'introduzione di ...RANGOON - La polizia del Myanmar dovrebbe porre immediatamente fine all'uso della forza eccessiva e letale contro le persone: è quanto chiede l'ong Human Rights Watch. «Che la polizia spari a una mani ...