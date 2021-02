"Il ciccione sta morendo? Piangeranno con Dio". Il figlio di Maradona a valanga contro il medico degli orrori (Di lunedì 8 febbraio 2021) "Ho conosciuto quel medico. Mio padre aveva un difetto: era troppo buono con tutti”, tuona Maradona jr. Il suo medico avrebbe detto una frase choc: “Il ciccione sta morendo”. Leopoldo Luque e la psichiatra avrebbe scambiato dichiarazioni che lasciano tutti senza fiato. Ora il medico personale del Pipe de Oro è indagato per omicidio colposo. Il medico avrebbe manomesso la cartella clinica. Perché? “Una cosa grave quella della firma”, dice il figlio di Maradona. “E quell'audio è vergognoso”, continua. Che poi dice, con un filo di voce: “Mio padre voleva bene a tante persone, troppe”. Maradona jr parla senza freni al Live Non è la D'Urso. “Non sembrava, ma mio padre ci teneva alla salute. Questi signori erano pagati da ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) "Ho conosciuto quel. Mio padre aveva un difetto: era troppo buono con tutti”, tuonajr. Il suoavrebbe detto una frase choc: “Ilsta”. Leopoldo Luque e la psichiatra avrebbe scambiato dichiarazioni che lasciano tutti senza fiato. Ora ilpersonale del Pipe de Oro è indagato per omicidio colposo. Ilavrebbe manomesso la cartella clinica. Perché? “Una cosa grave quella della firma”, dice ildi. “E quell'audio è vergognoso”, continua. Che poi dice, con un filo di voce: “Mio padre voleva bene a tante persone, troppe”.jr parla senza freni al Live Non è la D'Urso. “Non sembrava, ma mio padre ci teneva alla salute. Questi signori erano pagati da ...

Notiziedi_it : Audio choc su Maradona a Live Non è la D’Urso: “il ciccione sta morendo” | Video Mediaset - wowtsc4 : Barbara vogliamo dirlo un altra volta che il medico ha detto che il ciccione sta morendo? Ripeterlo in continuazion… - pudipu : 'Il ciccione sta morendo.' Ippocrate si starà rivoltando. #maradona #noneladurso - MIC_DeSkunk : @anxietyassistan @RaiStudio24 @RaiNews ancora con sta stronzata del debito pubblico? per favore, vai oltre. Studia,… - ccosimovolpi : @Andrea126_ mi sta sul cazzo e piange sempre, sembra rachida versione ciccione fino***** -