Hellas Verona | folgorato dai fili dell’alta tensione | Gresele trasportato in terapia intensiva

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Momenti di estrema concitazione in casa.Sono ore di grande apprensione in tutto l'ambiente scaligero, per le condizioni del giovane Andrea. Il diciottenne terzino destro della Primavera dell', è in gravi condizioni dopo un incidente accaduto ieri mattina attorno alle 3 in via Galileo Galilei. Il ragazzo, in seguito ad una caduta dal treno, è rimastodopo aver toccato idell'alta.Dopo essere stato soccorso,è stato operato d'urgenza alla testa, per la riduzione di un edema cerebrale. Attualmente si trova ancora in. L'questa mattina, con un post sui suoi canali social, ha voluto far sentire tutta ...